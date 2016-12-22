Предполагаемый виновник ДТП с автобусом в Москве задержан

Таксист, предположительно ставший виновником ДТП с автобусом в Москве, задержан. Об этом в Twitter сообщил столичный департамент транспорта.

Отмечается, что эта машина имеет лицензию, полученную в Подмосковье.

Ранее 29 декабря очевидцы аварии рассказали РБК, что автобус врезался в остановочный павильон из-за попытки объехать мешавшее ему такси.

ДТП с автобусом произошло на Сходненской улице. Сообщалось о двух погибших, но их удалось реанимировать. Всего, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадали три человека.

25 декабря рейсовый автобус въехал в подземный переход недалеко от станции метро «Славянский бульвар». Жертвами аварии стали четыре человека, 11 получили ранения.