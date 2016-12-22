Число задержанных рейсов в московских аэропортах превысило 70

В общей сложности 72 рейса задержаны и пять отменены в столичных аэропортах 29 декабря. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 14:44 мск 38 авиарейсов задержаны в аэропорту Домодедово и три отменено. В аэропорту Шереметьево из-за непогоды задержали 20 рейсов. Во Внуково задержано 14 вылетов и два отменено. Ранее сообщалось о задержках 38 рейсов.

Накануне управление МЧС по Москве предупредило об ожидаемом в ночь на 29 декабря тумане, гололеде и напомнило о возможных в связи с этим сбоях в работе транспорта.

По данным Гидрометцентра, погода в столице в шестой раз за декабрь побила температурный рекорд. 25 декабря температура воздуха достигла плюс 4,1 градуса.