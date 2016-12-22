В московских аэропортах задержали почти 40 рейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали несколько десятков рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 10:00 мск во Внуково задержаны 12 рейсов, в Домодедово — 17, в Шереметьево — девять. В Жуковском изменений в расписании нет.

28 декабря столичное управление МЧС предупредило об ожидаемом в ночь на 29 декабря тумане и напомнило о возможных в связи с этим сбоях в работе транспорта.

4 декабря сильный снегопад в Москве привел к задержке и отмене более 400 рейсов в столичных аэропортах. «Рекордсменом» стало Домодедово — 238 рейсов отправились не по расписанию.