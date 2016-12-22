МЧС предупредило москвичей о гололедице и тумане

В Москве в ночь с 28 на 29 декабря ожидается ухудшение погодных условий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.​

«По Московской области и городу Москве местами ожидается гололед, в отдельных районах туман», — сказано в сообщении.

В ведомстве напоминают, что в случае ухудшения погоды возможны затруднения движения транспорта, заторы и аварийные ситуации.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что погода в Москве в шестой раз за декабрь побила температурный рекорд. 25 декабря она поднялась до отметки плюс 4,1 градуса. При этом синоптики предупреждали, что в столице с 27 декабря вновь ожидается похолодание.

