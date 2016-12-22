Организатор митинга в Калининграде отсудил 500 руб. у университета

Активист калининградского штаба Алексея Навального Олег Алексеев, отчисленный из университета после обвинения в даче взятки преподавателю, отсудил 500 руб. у вуза. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Университету не удалось доказать факт взятки, и теперь он заплатит штраф за ложные обвинения.

«Теперь БФУ [Балтийский федеральный университет] в своих социальных сетях должны будут опровергнуть, что я давал взятку и совершал подкуп, а также заплатить мне целых 500 рублей. Конечно, нормальное опровержение они вряд ли напишут, а выдадут какую-нибудь очередную чушь, но будет лишний повод посмеяться», — сообщил Алексеев.

Алексеев был отчислен из университета в июле. В вузе мотивировали это решение тем, что он не посещал пары и пытался дать взятку преподавателю физкультуры.

«Он уже отчислялся из университета за неуспеваемость весной 2016 года, задолго до начала своей политической активности, и был восстановлен в сентябре того же года. К сожалению, и после этого Алексеев пропускал занятия, а затем попытался дать взятку, чтобы «купить» недостающие часы по одному из предметов, что было недавно выявлено и пресечено сотрудниками университета», — прокомментировали в июле отчисление Алексеева в БФУ. К сообщению пресс-службы университета были прикреплены скриншоты переписки Алексеева с неизвестным, в которой обсуждается вопрос оплаты пропущенных занятий и объяснительная самого Алексеева. «Признаюсь в том, что совершал действия, направленные на получение отработанных часов по физкультуре с помощью третьих лиц», — говорится в документе.

В беседе с РБК Алексеев отказался признать это взяткой, подчеркнув, что ему уже делали выговор за этот проступок и по правилам учебного распорядка наказывать за это повторно нельзя. «Взятка дается должностному лицу, там не было никаких должностных лиц, был фейк в интернете, который ставил отработанные часы по физкультуре», — заявил Алексеев.