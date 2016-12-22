В Саратове арестовали главу службы безопасности МВД

В Саратове суд на два месяца заключил под стражу главу управления собственной безопасности регионального МВД Сергея Кашева. Полковник полиции обвиняется в получении взятки в 6 млн руб., сообщает «Интерфакс».

«Ему инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 февраля», — цитирует агентство слова представителя суда.

По версии следствия, Кашев получал деньги от одного из подчиненных в обмен на покровительство по службе. В то же время местное издание «Взгляд» со ссылкой на источник в местной полиции уточняет, что «взятка предназначалась за общее покровительство фирм, специализирующихся на обналичивании и отмывании денежных средств». Подчиненный, по данным источника, передавал Кашеву средства от предпринимателей.

Свою вину Кашев не признает.

Ранее, в начале декабря, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главы криминалистического центра МВД Петра Гришина. Гришина и его заместителя обвинили в мошенничестве и закупке оборудования по завышенным ценам.