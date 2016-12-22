Полиция завела уголовное дело после стрельбы в подмосковных Химках

По факту стрельбы в подмосковных Химках возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение о стрельбе поступило 28 декабря в дежурную часть сходненского отдела полиции УМВД России по городскому округу Химки. По словам местных жителей, были слышны хлопки, уточнила Петрова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что из неустановленного оружия стрелял житель Солнечногорского района Московской области. Пострадавших нет. Мужчина был задержан и доставлен в полицию.

О стрельбе, которую открыл мужчина по строителям, вырубавшим деревья в микрорайоне Сходня городского округа Химки, рассказал РБК источник в МВД и подтвердил источник в отделе полиции. Это произошло из-за конфликта между строителями и местными жителями.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что мужчина начал стрелять в воздух из ружья после того, как на его дом во 2-м Чапаевском переулке упало спиленное дерево.

По данным «Городской газеты» Химок, причиной конфликта стал протест жителей Сходни против возможной застройки компанией ООО «Стройгрупп» участка во 2-м Дачном переулке. Представитель жителей Сходни Андрей Дятлов рассказал изданию, что о решении руководства «Стройгрупп» возобновить вырубку деревьев на спорном участке «вопреки имеющимся договоренностям» стало известно 27 декабря. Утром 28 декабря во 2-м Дачном переулке собралось около 20 протестующих местных жителей.

По его словам, на месте инцидента «было порядка четырех выстрелов из огнестрельного оружия, предположительно из ружья». По информации газеты, во время конфликта также применялся слезоточивый газ. Дятлов добавил, что была задержана одна из активисток Ольга Чуракова. Ее задержали на 48 часов до суда.

В 2016 году Арбитражный суд запретил строительство в этом районе многоэтажек из-за превышения допустимого уровня шума от самолетов аэропорта Шереметьево, расположенного неподалеку. Однако в августе этого года управление министерства строительного комплекса Подмосковья выдало разрешение на это строительство. После этого жители Сходни начали протестовать.