В Химках мужчина открыл стрельбу по строителям за вырубку деревьев

В микрорайоне Сходня городского округа Химки в Подмосковье мужчина открыл стрельбу по строителям, которые вырубали деревья. Это произошло в ходе конфликта между строителями и местными жителями. Об этом рассказал РБК источник в Министерстве внутренних дел (МВД) России и подтвердил источник в отделе полиции.

«Столкновение между строителями и местными жителями произошло около 10:00 утра», — уточнил собеседник РБК.

По данным «Городской газеты» Химок, конфликт произошел из-за того, что жители Сходни протестуют против возможной застройки компанией ООО «Стройгрупп» участка на 2-ом Дачном переулке. Утром 28 декабря рядом со спорным участком произошло столкновение между протестующими и сотрудниками компании-застройщика. По данным газеты, в ходе конфликта также применялся слезоточивый газ, однако какой стороной, в сообщении не указано.

По словам представителя жителей Сходни Андрея Дятлова, о решении руководства «Стройгрупп» возобновить вырубку деревьев на спорном участке «вопреки имеющимся договоренностям», стало известно накануне.

«Люди были оповещены, и сегодня около 8 утра на 2-м Дачном переулке собралось около 20 местных жителей», — уточнил он.

«Были столкновения, была полиция. В отношении граждан была применена физическая сила. Досталось троим-четверым. Одну женщину ударили несколько раз... Полиция никак на все это не реагировала», — рассказал Дятлов.

Он отметил, что «было порядка четырех выстрелов из огнестрельного оружия, предположительно, из ружья». Никто не пострадал. Дятлов заявил, что сотрудники полиции приняли сторону компании-застройщика и начали оттеснять протестующих от спорного участка. Кроме того, 59-летнюю активистку Ольгу Чуракову, которая минувшей осенью в знак протеста против происходящего объявляла голодовку, затолкали в полицейскую машину и увезли в участок. Она задержана до суда на 48 часов.

По данным газеты, еще в середине 2016 года Арбитражный суд запретил строительство в этом районе многоэтажек из-за превышения допустимого уровня шума от самолетов в соседнем Шереметьево. Однако в августе 2017 года министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство компании-застройщику. После этого жители Сходни начали протестовать.

Глава Химок Дмитрий Волошин пообещал жителям не выдавать компании порубочный билет, но осенью «Стройгрупп» получила документ на вырубку деревьев в этом районе и попыталась ее начать, отмечает издание. Столкнувшись с противодействием активистов, застройщик приостановил работы.