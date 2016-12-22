Полиция задержала стрелявшего по строителям в Химках

Мужчину, который открыл в подмосковных Химках стрельбу по строителям за вырубку деревьев, задержали. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по Московской области.

«Он доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении. Задержанным оказался житель Солнечногорского района Московской области.

Сообщение о хлопках в Химках поступило ранее, 28 декабря, после чего на место происшествия прибыли сотрудники полиции, отметили в ведомстве. По факту случившегося проводится проверка.

О том, что неизвестный мужчина открыл стрельбу по строителям в микрорайоне Сходня городского округа Химки, рассказал РБК источник в МВД и подтвердил источник в отделе полиции. Инцидент произошел в результате конфликта между строителями и местными жителями.

«Городская газета» Химок сообщала, что конфликт возник из-за того, что жители Сходни протестуют против возможной застройки компанией ООО «Стройгрупп» участка во 2-м Дачном переулке. По информации газеты, во время конфликта также применялся слезоточивый газ. Представитель жителей Сходни Андрей Дятлов рассказал изданию, что о решении руководства «Стройгрупп» возобновить вырубку деревьев на спорном участке «вопреки имеющимся договоренностям» стало известно 27 декабря. «Сегодня около 8 утра во 2-м Дачном переулке собралось около 20 местных жителей», — отметил он.

По его словам, на месте была полиция. «В отношении граждан была применена физическая сила, досталось троим-четверым», — рассказал Дятлов. Он добавил, что в ходе конфликта «было порядка четырех выстрелов из огнестрельного оружия, предположительно из ружья».

По его словам, полицейские вступились за компанию-застройщика и начали оттеснять протестующих от спорного участка. Кроме того, была задержана активистка Ольга Чуракова, которая осенью в знак протеста против происходящего объявляла голодовку. Ее задержали до суда на 48 часов.

Как пишет издание, в 2016 году Арбитражный суд запретил строительство в этом районе многоэтажек из-за превышения допустимого уровня шума от самолетов в расположенном вблизи аэропорту Шереметьево. В августе 2017 года министерство строительного комплекса Московской области, однако, выдало разрешение на строительство. После этого жители Сходни начали протестовать. Глава города Химки Дмитрий Волошин пообещал жителям не выдавать компании порубочный билет. Несмотря на это, «Стройгрупп» осенью получила документ на вырубку деревьев в этом районе, отмечает издание. Компания попыталась начать строительство, однако приостановила его из-за протестов активистов.