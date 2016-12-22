СМИ назвали причину потери связи с запущенным с Байконура спутником

Выведенный на орбиту спутник «Ангосат», запущенный с Байконура, перестал реагировать на запросы с Земли из-за неисправности в вычислительных системах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей», — сказал собеседник агентства. По данным источника ТАСС, связь с «Ангосатом» была потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей.

Сейчас специалисты Центра управления полетами ​пытаются связаться со спутником, пока им сделать это не удалось.

«Роскосмос» утратил контакт со спутником связи «Ангосат», выведенным на орбиту ракетой-носителем «Зенит-2SБ», 27 декабря. Спутник стартовал с Байконура накануне, 26 декабря. «После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна», — сообщал источник «Интерфакса» на космодроме.