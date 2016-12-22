СМИ назвали причину потери связи с запущенным с Байконура спутником

Выведенный на орбиту спутник «Ангосат», запущенный с Байконура, перестал реагировать на запросы с Земли из-за неисправности в вычислительных системах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей», — сказал собеседник агентства. По данным источника ТАСС, связь с «Ангосатом» была потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей.
Сейчас специалисты Центра управления полетами пытаются связаться со спутником, пока им сделать это не удалось.
«Роскосмос» утратил контакт со спутником связи «Ангосат», выведенным на орбиту ракетой-носителем «Зенит-2SБ», 27 декабря. Спутник стартовал с Байконура накануне, 26 декабря. «После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна», — сообщал источник «Интерфакса» на космодроме.
По данным РКК «Энергия», «Ангосат» — первый спутник, который построен по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы на основе инновационной «служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства». Его двигательная установка позволяет проводить длительное довыведение на орбиту и коррекцию орбитального положения космического аппарата.