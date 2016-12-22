Запущенный с Байконура ангольский спутник застраховали на $121 млн

Запущенный с Байконура ангольский спутник связи «Ангосат», связь с которым была потеряна, застрахован в «ВТБ Страхование» и СОГАЗе на $121 млн с долями 50 на 50, об этом РБК сообщил представитель СОГАЗа.

«На данный момент мы не располагаем официальными данными о судьбе спутника. Мы выясняем обстоятельства ситуации», — пояснил представитель компании.

«Роскосмос» 27 декабря потерял связь с ангольским спутником, который был выведен на орбиту ракетой-носителем «Зенит-2SБ». Она стартовала накануне с космодрома Байконур. Связь со спутником была потеряна, когда он отделился от разгонного блока «Фрегат».



Как рассказал источник агентства «Интерфакс», отключение связи со спутником может объясняться неисправностью вычислительных систем. По словам собеседника агентства, у «Ангосата» отказал передатчик или цифровая вычислительная машина, или была неисправна аккумуляторная батарея.



По данным РКК «Энергия», «Ангосат» — это первый спутник, который был построен по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы на основе инновационной платформы, состоящей из компонентов, сделанных в России. Его двигательная установка позволяет проводить длительное довыведение на орбиту, а также корректирует положение космического аппарата на орбите.