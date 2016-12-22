Россия отменит для США ночевки на аэродромах по Договору об открытом небе

Экипажам самолетов США, совершающих полеты над Россией, откажут в праве ночевать на трех российских аэродромах, заявили в МИДе. Это ответная реакция на планы США ограничить полеты России над Аляской и Гавайями

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Россия отменит ночевки для экипажа американских самолетов-наблюдателей на трех аэродромах, предусмотренные Договором об открытом небе. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

По ее словам, Москва уведомила консультативную комиссию по открытому небу о планах отменить ночевки. Захарова отметила, что Россия в декабре также направила ноту в представительство США при ОБСЕ о прекращении с 1 января 2018 года ряда договоренностей об облегчении выполнения полетов. «Исходя из принципов взаимности, Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер», — сказала представитель российского МИДа.

«Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была направлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору», — добавила она.

Захарова заявила, что действия США «наносят ущерб» договору об открытом небе. Москва призывает Вашингтон «остановиться и заняться деполитизированным поиском» решений проблем договора, которые устроят и США, и Россию, сказала она.

Пункт 17 раздела I статьи VI договора предусматривает, что наблюдаемая сторона предоставляет наблюдающей стороне питание и «использование помещений для размещения персонала». Этот пункт также допускает предоставление дополнительных услуг по просьбе наблюдающей стороны, при условии, что они согласованы двумя государствами.

В конце сентября The Wall Street Journal писала, что американские власти могут ограничить полеты российских самолетов над территорией Соединенных Штатов. Источники из числа чиновников США рассказали изданию, что такие меры связаны с ограничением России предельного расстояния полетов над Калининградской областью, что противоречит договору. В Госдепе сообщили, что ограничения для российских самолетов могут быть введены для полетов над Аляской и Гавайями. Источники газеты также сообщили, что о рассматриваемых мерах США уведомили российскую сторону.

Позднее в Министерстве иностранных дел рассказали, что Москва сократит число доступных для американских пилотов аэродромов.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году странами — членами ОБСЕ. Его цель — укрепить доверие между государствами. Данный документ разрешает совершать наблюдательные полеты над территорией других стран при условии, что на самолетах-наблюдателях не будет размещено оружие. Всего договор ратифицировали 34 государства.