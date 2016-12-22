Верховный суд оставил в силе приговор Квачкову за экстремизм

Верховный суд России признал приговор бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову законным и оставил его без изменений. Об этом сообщает РАПСИ.

При этом суд отменил взыскание с Квачкова компенсации судебных издержек в размере 198 тыс. руб.

Апелляция защиты, таким образом, осталась без удовлетворения. Адвокаты требовали отменить приговор и оправдать Квачкова. По их мнению, в действиях экс-полковника отсутствует состав преступления, так как следствие и суд не установили, кто выложил его видеообращение в интернет, и не доказали, что это сделал сам осужденный. Квачков, находившийся в колонии, по их словам, не имел технической возможности сделать это, а за действия третьих лиц он ответственности не несет. Кроме того, по мнению защитников, Квачков выразил частное мнение и распространять его не планировал.

Сам бывший полковник, участвовавший в заседании по видеосвязи, сообщил, что его судят за религиозные и политические убеждения, и попросил из колонии строгого режима перевести его в колонию-поселение.

В июне 2015 года Квачков, находившийся в тот момент в колонии, записал видеоролик, который позже был выложен в интернет. Эксперты заключили, что в записи «содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения неопределенного круга лиц к совершению негативных (агрессивных, насильственных) действий в отношении представителей государственной власти в Российской Федерации, побуждения к совершению действий, направленных на насильственный захват действующей государственной власти в России». Суд признал его виновным по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти).

В 2005 году Квачкова обвинили в покушении на политика Анатолия Чубайса. Он отбыл трехлетнее наказание, после чего был оправдан, однако на следующий день его арестовали по делу о подготовке мятежа, маркированному грифом «Секретно». В феврале 2013 года его приговорили к 13 годам колонии, позже приговор был смягчен до восьми лет.