Двое пострадавших при взрыве в Петербурге выписаны из больницы

Шестеро пострадавших при взрыве в «Перекрестке» в Санкт-Петербурге остаются в больницах. Об этом вице-губернатор города Анна Митянина написала в Twitter.
Два человека, по ее данным, выписаны из больницы.
Ранее Митянина уточнила, что от взрыва пострадали 13 человек. Пятеро отказались от госпитализации, пятерых доставили в больницы в состоянии средней тяжести, троих — в удовлетворительном. Вечером 27 декабря сообщалось о 10 пострадавших.
Взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел около 18:30 27 декабря. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в камере хранения магазина взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено поражающими элементами.