Дело об убийстве пауэрлифтера Драчева направили в суд

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении жителя Хабаровска, обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Об этом РБК сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Сегодня заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение, дело направлено на рассмотрение в Хабаровский краевой суд», － сказали в прокуратуре.

Расследование уголовного дела по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений) завершено, говорится на сайте следственного управления СКР по Хабаровскому краю. По версии следствия, в центре города мужчина 1992 года рождения 20 августа «активно провоцировал на конфликт» другого мужчину — чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу. Молодой человек оскорблял спортсмена, «основной посыл его претензий сводился к тому, что гора мышц не дает превосходства в драке», уточнили в ведомстве.

В результате потасовки мужчина нанес несколько ударов пауэрлифтеру, от которых он скончался. После совершения преступления злоумышленник скрылся. В СК отметили, что за совершение преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

​Драка между мужчинами произошла возле одного из кафе в центре Хабаровска. На место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии, однако они не предприняли никаких мер, чтобы предотвратить преступление, отмечали в Следственном комитете. В октябре бездействовавшего в момент ​драки полицейского уволили. В МВД сообщили, что младший сержант полиции находился на месте, был знаком с подозреваемым в убийстве.

Андрей Драчев скончался в больнице в результате черепно-мозговой травмы. Мужчину, который убил спортсмена, объявили в федеральный и международный розыск. В середине сентября подозреваемый в совершении преступления Анар Аллахверанов сдался следователям.

После проверки кафе прокуратурой Центрального района Хабаровска выяснилось, что охранники заведения работали без лицензии. В отношении владельцев кафе было возбуждено дело об административном правонарушении.