Одного из пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге выписали из больницы

Один из пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге выписан из больницы, еще девять остаются под надзором врачей. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина в Twitter.
«Один из пострадавших выписан. Остаются в средней тяжести 6, в удовлетворительной 3», — сообщила Митянина. Она уточнила, что пострадавшие были направлены в три городские больницы: Александровскую, Мариинскую и Елизаветинскую.
Взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел вечером 27 декабря. Мощность взрывного устройства, оставленного в камере хранения, составила 200 г в тротиловом эквиваленте. Бомба была начинена поражающими элементами. После взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).