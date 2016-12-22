НАК показал видео с места взрыва в Санкт-Петербурге

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места взрыве в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. В НАК подтвердили, что мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

По данным НАК, в результате взрыва пострадали десять человек. «По указанию руководителя Оперативного штаба НАК в рамках осуществления первоочередных мероприятий на место происшествия прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Была проведена эвакуация граждан, находившихся в здании. Пострадавшие были срочно доставлены в медицинские учреждения города. Им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении.

Видео: Национальный антитеррористический комитет

На видео с места взрыва видны разбитые кассы и помещение магазина. Потолок и стены в помещении сильно повреждены.

Видео: Национальный антитеррористический комитет

Работа экстренных служб координируется антитеррористическим комитетом. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге на Кондратьевском проспекте произошел вечером 27 декабря. Взрывное устройство было заложено в камеру хранения у входа. Пострадали десять человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое, у остальных — ранения легкой и средней тяжести.