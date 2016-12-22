В X5 Retail Group рассказали подробности взрыва в магазине в Петербурге

Пресс-служба компании X5 Retail Group, которой принадлежит сеть «Перекресток», сообщила РБК подробности о взрыве, произошедшем в одном из магазинов сети в Санкт-Петербурге. В компании отметили, что меры безопасности в магазинах будут усилены и пообещали помочь пострадавшим.

«Помимо покупателей в непосредственной близости от места взрыва находились три кассира и два сотрудника торгового зала. Одна женщина-кассир госпитализирована, остальные от госпитализации отказались. В настоящий момент в торговых залах реализуется комплекс мер по усилению бдительности персонала и контроля за подозрительными посторонними предметами, в том числе оставляемых посетителями в камерах хранения. Коллектив магазина потрясен тем, что подобное действие совершено на территории торгового зала магазина, и глубоко сочувствует пострадавшим. Компания взаимодействует с администрацией Санкт-Петербурга и намерена оказать помощь и поддержу всем пострадавшим», — сообщили в пресс-службе компании.

Взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел вечером 27 декабря. В результате девять человек были госпитализированы.В СКР сообщили, что мощность самодельного взрывного устройства составляла порядка 200 г в тротиловом эквиваленте. Бомба была начинена поражающими элементами.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.