В Аргентине 20 человек пострадали при взрыве в зерновом терминале
Общество, 27 дек, 23:06
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В Аргентине 20 человек пострадали при взрыве в зерновом терминале
В Аргентине, в городе Пуэрто Генерал Сан-Мартин, произошел взрыв на агропредприятии, принадлежащем китайской компании Cofco. В результате взрыва пострадали 20 человек, один рабочий погиб, сообщает La Nacion со ссылкой на местные власти.
Взрыв произошел в грузовом терминале, где происходит выгрузка зерна. По предварительным данным, взорвалась зерновая пыль. После взрыва возник пожар, который продолжался несколько часов.
В Twitter было опубликовано видео с места взрыва. Над зданием грузового терминала виден столб дыма.
В начале декабря взрыв произошел на химическом предприятии в Японии. В результате пострадали десять человек, местные жители были эвакуированы.