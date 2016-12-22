В Аргентине 20 человек пострадали при взрыве в зерновом терминале

В Аргентине, в городе ​Пуэрто Генерал Сан-Мартин, произошел взрыв на агропредприятии, принадлежащем китайской компании Cofco. В результате взрыва пострадали 20 человек, один рабочий погиб, сообщает La Nacion со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел в грузовом терминале, где происходит выгрузка зерна. По предварительным данным, взорвалась зерновая пыль. После взрыва возник пожар, который продолжался несколько часов.

В Twitter было опубликовано видео с места взрыва. Над зданием грузового терминала виден столб дыма.

В начале декабря взрыв произошел на химическом предприятии в Японии. В результате пострадали десять человек, местные жители были эвакуированы.