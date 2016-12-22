На химическом заводе в Японии произошел взрыв

В ​японской префектуре Сидзуока в городе Фудзи произошел взрыв на химическом заводе, сообщает газета Mainichi. По последним данным, в результате взрыва пострадали 10 человек.

Взрыв произошел на предприятии Arakawa Chemical Industries. Завод занимается изготовлением компонентов лакокрасочных веществ и бумаги.

В Twitter очевидцы опубликовали видео с места взрыва. На нем виден большой столб черного дыма над заводом.

Экстренные службы приступили к тушению возникших пожаров. Местные власти проводят эвакуацию жителей из прилегающих районов.