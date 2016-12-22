СМИ сообщили о двух выведенных с фабрики «Меньшевик» людях

С территории московской фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба, вывели двух человек. Об этом сообщает «РИА Новости».
Источник агентства «Интерфакс» также заявил о двоих выведенных с территории предприятия и добавил, что поиски стрелявшего еще не завершены, так как территория фабрики большая.
Сотрудник Центра социальной адаптации им. Глинки, расположенного в соседнем здании с фабрикой, рассказал ТАСС, что после начала стрельбы на фабрике люди стали выпрыгивать из окон.
Полиция и Росгвардия начали «зачистку» на территории предприятия.
Источник РБК в полиции рассказал, что перед стрельбой с фабрики поступило сообщение о проникновении на территорию группы из примерно десяти человек «кавказской внешности», выгнавших сотрудников на улицу. Об этом же говорил и стрелявший бывший собственник предприятия Илья Аверьянов. Он заявил, что это была самооборона.
Во время стрельбы на фабрике погиб один человек.
Кондитерская фабрика «Меньшевик» была основана в 1999 году. Выбор названия для предприятия объясняется тем, что основной его целевой аудиторией являются дети и подростки. Основным видом деятельности фабрики, по официальным данным, является производство шоколада и «сахаристых кондитерских изделий».
Согласно информации СПАРК-Интерфакс, генеральным директором ООО «КФ Меньшевик» является Илья Иванович Аверьянов. До 2005 года он входил в число совладельцев фабрики с долей в 20% капитала. 4 декабря 2017 года Арбитражный суд города Москвы принял к производству заявление Раджабова Шамсутдина Тажидиновича о признании ООО «КФ Меньшевик» банкротом. Рассмотрение заявления было намечено на 18 января.