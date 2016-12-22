Forbes назвал Вина Дизеля самым кассовым актером года

Американский актер Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года по версии Forbes.

По данным издания, кассовые сборы фильмов с его участием составили около $1,6 млрд. В основном этому показателю он обязан успеху очередной части «Форсажа», который собрал $1,2 млрд. Этот фильм стал вторым по успешности среди картин франшизы.

Вторым по успешности среди звезд Голливуда стал Дуэйн Джонсон, также снимавшийся в последней части «Форсажа». Фильмы с его участием собрали $1,5 млрд. Картины с актрисой Галь Гадот, замыкая тройку кассовых лидеров, собрали $1,4 млрд за 2017 год.

В десятку лидеров также вошли Эмма Уотсон ($1,3 млрд), Джонни Депп ($1,1 млрд), Дейзи Ридли ($1,08 млрд) и Джон Бойег ($815 млн). Последние снимались в новой части «Звездных войн».

Ранее Forbes назвал самым переоцененным актером года Марка Уолберга, при этом в августе журнал назвал его самым высокооплачиваемым актером 2017 года. Самой высокооплачиваемой актрисой стала Эмма Стоун, звезда фильма «Ла-Ла Ленд».