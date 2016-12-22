На Можайском шоссе водитель сбил сотрудника ДПС

В результате наезда автомобиля на сотрудника ДПС в Можайском районе Подмосковья полицейский получил телесные повреждения, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Полицейский госпитализирован. Авария произошла 26 декабря в 19:07 на 147-м км Минского шоссе. Проводится проверка», — пояснили в пресс-службе.

В конце сентября на выделенной полосе на Новом Арбате прапорщик ФСБ, находившийся за рулем служебного Mercedes Benz S450 с номерами серии АМР, насмерть сбил сотрудника ДПС. Водитель снял с машины номера. С места происшествия его забрала машина с номерами АМР. Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщал, что оба автомобиля принадлежат войсковой части, имеющей отношение к Федеральной службе безопасности.

В ноябре стало известно, что семье погибшего сотрудника ГИБДД дали трехкомнатную квартиру, назначили пенсию по потере кормильца и соответствующие выплаты.

