Импорт мандаринов из Абхазии в Россию упал в два раза из-за клопа

В предновогодние дни из Абхазии в Россию вывезено 6 тыс. т. мандаринов. Это в два раза ниже, чем за аналогичный период в 2016 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минсельхоза республики Даура Тарба.
По словам министра, большой ущерб урожаю нанес в этом году вредитель — мраморный клоп.
«В будущем году для борьбы с вредителями из бюджета будет выделено 10 млн руб. Нам оказывают помощь и международные организации, которые предоставили более 10 тыс. т ядохимикатов», — сказал Тарба. Однако он добавил, что этих средств «недостаточно».
Ранее Россия ограничила импорт растительной продукции из Шри-Ланки с 18 декабря, в том числе цейлонского чая. Как поясняли в Россельхознадзоре, в одной из партий чая был обнаружен капровый жук (он же кожеед зерновой). Ограничения будут сняты 30 декабря.