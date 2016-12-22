Россия назвала дату отмены запрета на импорт чая из Шри-Ланки

Запрет на ввоз в Россию чая из Шри-Ланки продержался менее двух недель. Россельхознадзор снимает с 30 декабря введенные в середине месяца ограничения

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Россия с 30 декабря снимет ограничения на поставки чая и другой растительной продукции из Шри-Ланки, которые были введены с 18 декабря из-за обнаружения карантинного вредителя — капрового жука. Такое решение принято по итогам переговоров с делегацией Шри-Ланки, рассказал журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает корреспондент РБК.

Запрет на ввоз с 18 декабря любой растительной продукции из Шри-Ланки из-за наличия капрового жука Россельхознадзор ввел 14 декабря. Потери от заноса вредителя на территорию России могут составить десятки миллиардов рублей, отмечали в ведомстве.

«Принято решение под гарантии карантинной службы Шри-Ланки снять временные ограничения на поставки всей растительной продукции», — сказал в понедельник, 25 декабря, Данкверт, подчеркнув, что Россельхознадзор будет осуществлять усиленный лабораторный контроль всех поступающих из республики партий.

Шри-Ланка — страна с высоким риском распространения капрового жука, хотя для России это был первый случай обнаружения живого вредителя в импортируемой продукции, было отмечено в ходе переговоров. Как уверяет ланкийская сторона, зараженной вредителем была упаковка. В ходе переговоров стороны договорились, что все направляемые в Россию контейнеры будут обеззараживаться, а все партии чая — проходить лабораторный контроль на отсутствие карантинных организмов, сообщали в Россельхознадзоре. Кроме того, запланирована аккредитация всех заводов, упаковочных станций и складов хранения чая, рассказал Данкверт.

На Россию приходится, по данным Россельхознадзора, более 10% всего объема экспорта чая из Шри-Ланки. В абсолютном значении ведомство цифры не называет. Гендиректор ​отраслевой ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия ранее оценивал объем импорта чая в Россию в 160 тыс. т в год. На Шри-Ланку приходится 23% всех поставок чая из-за границы. Если ограничение на поставку чая затянется, это может стать серьезной проблемой для отрасли, предупреждал Чантурия.

По данным Международного торгового центра, экспорт из Шри-Ланки в Россию в 2016 году составил $182,2 млн. В стоимостном выражении доля Шри-Ланки в совокупном российском импорте составляет всего 0,1%, в экспорте Шри-Ланки на Россию приходится 1,7%.

Чай — один из основных импортируемых товаров. Основные статьи российского импорта из Шри-Ланки в 2016 году составили кофе, чай, мате и пряности (78,8%),​ одежда и аксессуары (12,3%), каучук, резина и изделия из них (2,8%).