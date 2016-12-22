Власти Москвы выплатят семьям жертв аварии с автобусом по 1 млн руб.

Московские власти выделят семьям погибших в аварии с автобусом, произошедшей 25 декабря у станции «Славянский бульвар» по 1 млн руб. Соответствующее распоряжение было опубликовано (*pdf) на портале мэрии столицы.

В документе также указывается, что пострадавшие при инциденте, которым потребовалась госпитализация, получат по 500 тыс. руб. Легко пострадавшим будет выплачено по 100 тыс. руб.

Кроме того городские власти возьмут на себя расходы по захоронению погибших. Их дети получат поддержку в форме ежемесячных компенсационных выплат.

Кроме того, ранее стало известно, что семьи погибших получат по 500 тыс. руб. по ОСАГО.

Авария с участием рейсового автобуса произошла в районе станции «Славянский бульвар» в Москве 25 декабря. Автобус резко тронулся с места и въехал в толпу пешеходов, после чего съехал в подземный переход. Жертвами аварии стали четыре человека, 11 пострадали. Среди возможных версий аварии — техническая неисправность и ошибка водителя автобуса.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности) и ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения). Расследованием занимается главное следственное управление СК.