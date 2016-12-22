Захарченко помиловал украинских пленных перед обменом

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко помиловал украинских граждан, которые будут переданы при обмене пленными с Киевом. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых завтра будем менять», — заявил Захарченко. Он также добавил, что обмен пленными должен пройти 27 декабря в 13:00 ч. В ходе обмена в ДНР должны вернуться 306 удерживаемых на Украине сторонников самопровозглашенных республик Донбасса в обмен на 76 граждан Украины.

В последний раз обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной происходил в 2016 году. В этом году посредником в переговорах конфликтующих сторон выступил патриарх Кирилл. 15 ноября спецпредставитель Киева Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лично поспособствовать обмену. При встрече Медведчука с Путиным, которая состоялась во время посещения Ново-Иерусалимского мужского монастыря, также присутствовал патриарх, поддержавший просьбу к президенту. 14 декабря Путин призвал Киев и самопровозглашенные республики провести обмен пленными до Нового года.

Окончательная договоренность об обмене пленными по согласованным спискам была достигнута 25 декабря на встрече патриарха Кирилла, лидера ДНР Александра Захарченко, и.о. главы ЛНР Леонида Пасечника и Медведчука.