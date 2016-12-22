Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Гид по подаркам
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,12 57,57 EUR Нал. 69,01 68,28 USD Бирж. 57,62 -0,34 EUR Бирж. 68,37 -0,50 USD ЦБ. 57,73 -0,46 EUR ЦБ. 68,54 -0,55 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 15792,04 +1922,04 MOEX 2097,03 -0,38% RTS 1144,97 +0,09% Brent 66,78 +2,68% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
Захарченко помиловал украинских пленных перед обменом
Лента новостей
ФСБ задержала главу юротдела «Роснефти» по делу Шакро Молодого 26 дек, 23:52, Политика Мелания Трамп решила спилить старейшее дерево на территории Белого дома 26 дек, 23:45, Общество С Байконура стартовал «Зенит» с первым ангольским спутником 26 дек, 23:27, Технологии и медиа Генератор идей для подарков 26 дек, 23:26, РБК и ЦУМ Молодежные сборные России и Чехии забросили девять шайб на двоих на ЧМ 26 дек, 23:24, Спорт МИД предупредил россиян о проблемах при пересечении украинской границы 26 дек, 23:04, Политика Песни от улыбки: умер композитор Владимир Шаинский 26 дек, 22:48, Общество  США расширили санкции против Северной Кореи 26 дек, 22:27, Политика Народный кандидат: почему Путин не появился на выдвижении в президенты 26 дек, 22:02, Политика Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 26 дек, 22:01, РБК и Thomson Reuters Следователи рассказали о версиях ДТП с автобусом на Славянском бульваре 26 дек, 21:40, Общество Минобразования ответило на запрос Рашкина о речи школьника в бундестаге 26 дек, 21:37, Общество В Россию запретили ввозить баранов и верблюдов из Швейцарии 26 дек, 21:26, Общество Совладельца лишенного лицензии банка «Клиентский» арестовали 26 дек, 20:59, Общество Благодаря России: как произошла революция в перевозке нефти 125 лет назад 26 дек, 20:58, Shell и РБК СК не обнаружил криминала в действиях начальников полковника Захарченко 26 дек, 20:49, Общество Боевики сбили самолет сирийских ВВС 26 дек, 20:41, Политика В Москве задержали подозреваемого в ложном минировании торгового центра 26 дек, 20:28, Общество «МЮ» на последней минуте ушел от поражения в матче с «Бернли» 26 дек, 20:14, Спорт Цена нефти Brent поднялась до самого высокого с 2015 года уровня 26 дек, 20:14, Экономика Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 26 дек, 20:13, РБК и Porsche Импорт мандаринов из Абхазии в Россию упал в два раза из-за клопа 26 дек, 20:13, Экономика Мать планировавшего взрыв в Казанском соборе полгода просила ФСБ о помощи 26 дек, 20:02, Общество Железнодорожники попросили Медведева снизить государственное давление 26 дек, 20:00, Бизнес Группа «Арети» закрыла сделку по покупке 50% в New Stream 26 дек, 19:58, Бизнес Эксперты предупредили об опасности кибератаки на выборы президента России 26 дек, 19:58, Технологии и медиа Челлендж: хватит ли знаний победить торгового робота 26 дек, 19:54, РБК и Thomson Reuters «Роснефть» и «Транснефть» заключили договор на транспортировку нефти 26 дек, 19:54, Бизнес
Захарченко помиловал украинских пленных перед обменом
Украинский кризис, 26 дек, 17:30
0
Захарченко помиловал украинских пленных перед обменом

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко помиловал украинских граждан, которые будут переданы при обмене пленными с Киевом. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых завтра будем менять», — заявил Захарченко. Он также добавил, что обмен пленными должен пройти 27 декабря в 13:00 ч. В ходе обмена в ДНР должны вернуться 306 удерживаемых на Украине сторонников самопровозглашенных республик Донбасса в обмен на 76 граждан Украины.

В последний раз обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной происходил в 2016 году. В этом году посредником в переговорах конфликтующих сторон выступил патриарх Кирилл. 15 ноября спецпредставитель Киева Виктор Медведчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лично поспособствовать обмену. При встрече Медведчука с Путиным, которая состоялась во время посещения Ново-Иерусалимского мужского монастыря, также присутствовал патриарх, поддержавший просьбу к президенту. 14 декабря Путин призвал Киев и самопровозглашенные республики провести обмен пленными до Нового года.

Окончательная договоренность об обмене пленными по согласованным спискам была достигнута 25 декабря на встрече патриарха Кирилла, лидера ДНР Александра Захарченко, и.о. главы ЛНР Леонида Пасечника и Медведчука.

Теги: ДНР , Александр Захарченко , обмен военнопленных
Главное
ФСБ задержала главу юротдела «Роснефти» по делу Шакро Молодого Политика
Материалы по теме
В РПЦ оценили итоги встречи по обмену пленными между Киевом и Донбассом Политика
Кремль назвал обмен пленными в Донбассе «чувствительным процессом» Политика
Медведчук оценил переговоры с патриархом об обмене пленными в Донбассе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.