Суд разрешил сыну главы МВД Украины поехать в Италию

Сыну главы МВД Украины Арсена Авакова Александру Авакову, подозреваемому в хищениях при закупках для армии, вернули загранпаспорт и разрешили выехать в Италию. Об этом со ссылкой на источник в суде сообщает украинский портал ТСН.

По словам собеседника журналистов, решение было принято 22 декабря. Он сообщил, что Аваков-младший просил отпустить его в Италию до 14 января. На время расследования он был отпущен под личное обязательство.

Издание «Украинские новости» со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру сообщает, что суд отменил ношение электронного браслета, но продлил обязанность Александра Авакова по первому вызову приходить к следователю и информировать о смене места проживания.

20 декабря суд снял арест с имущества Авакова — квартир в Киеве и Харькове и трех машино-мест в Киеве.

Александр Аваков был задержан в конце октября по подозрению в растрате при закупке экипировки Нацгвардии. Сын главы МВД называет так называемое дело рюкзаков политически ангажированным. Аваков-старший также заявлял, что его сын «не имел ни копейки денег из бюджета Украины».