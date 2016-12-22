Киевский суд снял арест с квартир Авакова-младшего

Апелляционный суд Киева снял арест с имущества Александра Авакова, сына главы МВД Украины Арсена Авакова. Об этом сообщает издание «Українські Новини» со ссылкой на адвоката Андрея Тарасова.

«Апелляционный суд отменил определение суда первой инстанции об аресте недвижимости Александра Авакова», — сказал он.

Арест снят с квартир в Киеве и Харькове, а также трех машино-мест в Киеве, уточняет РБК Украина.

Новое судебное разбирательство назначено на 26 декабря.

Александр Аваков был задержан в конце октября. Арест на имущество Авакова-младшего был наложен в связи с «делом рюкзаков». Сына министра подозревают в растрате более 14 млн гривен из бюджета при закупке экипировки для Нацгвардии в 2015 году.

Сам обвиняемый называет расследование политически ангажированным. Глава МВД Украины также заявлял, что его сын «не имел ни копейки денег из бюджета Украины».