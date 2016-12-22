В типографиях ответили на сообщения о запрете МВД агитационных листовок

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что МВД рассылает типографиям предупреждения о запрете печатать материалы, в том числе листовки, дискредитирующие власть и призывающие к несанкционированным митингам.
Типографии «Столичная печать», BePrint, «Лиспринт», GR-Studio, «Альма Пресс», «Инфолио-Принт», «Офсет» и сеть копировальных центров «Копирка» сообщили РБК, что не получали уведомления от МВД с такой формулировкой.
РБК направил запрос в МВД России по Москве.
Сообщение с фотографией подобного предупреждения от МВД Навальный опубликовал в своем Twitter.
Как видно на снимке, документ о запрете был отправлен из отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УВД по Западному административному округу Москвы. При появлении запросов о печати таких листовок типографиям рекомендовано незамедлительно уведомить об этом правоохранительные органы.
Ранее Алексей Навальный призвал своих сторонников провести всероссийскую акцию протеста и устроить «забастовку избирателей». Так политик ответил на решение Центризбиркома не регистрировать его в качестве кандидата на пост президента России из-за наличия судимости по «делу «Кировлеса».