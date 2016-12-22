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Минфин поддержал объединение «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка
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Минфин поддержал объединение «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка
Санация «по списку», 15:54
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Минфин поддержал объединение «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка

В Минфине поддержали план объединения санируемых через ​Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) банка «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

Моисеев заявил, что после объединения банки должны выйти на IPO. «Есть идея, в целом правильная: все-таки называется Фонд консолидации банковского сектора. По идее в рамках идеологии этой консолидации остальные банки тоже должны присоединяться [к «ФК Открытие»]. Но тогда банк становится очень большой и продать стратегу очень сложно. Я считаю, что правильный выход — IPO», — цитирует его слова агентство.

Задорнов рассказал о планах санации «Открытия»
Финансы

Моисеев подчеркнул, что окончательное решение о присоединении и выборе базового банка для объединения остается за ЦБ как «оператором всей этой системы». «Я все-таки надеюсь, что будет один банк. Пока я исхожу из того, что они (Бинбанк и Промсвязьбанк) присоединятся к «ФК Открытие», — добавил замминистра.

Накануне экс-глава банка ВТБ24 Михаил Задорнов, возглавивший правление санируемого «Открытия», в интервью «Коммерсанту» сообщил, что одним из обсуждаемых вариантов будущего банка является присоединение к нему ​Бинбанка и Промсвязьбанка.

Решение о санации «Открытия» было принято ЦБ в августе. При этом санация впервые была начата по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный Центробанку. 11 декабря банк «Открытие» перешел в собственность Центробанка. 22 декабря Михаил Задорнов возглавил правление финансовой организации.

Крупнейшие случаи санации банков в России
Банк «ФК Открытие» в ренкинге «Интерфакс-100» за два квартала 2017 года занимает шестое место по объему привлеченных средств населения (573,8 млрд руб.) и седьмое место по величине активов (2,45 трлн руб.). Это первый случай санации банка из числа системно значимых кредитных организаций.

До этого крупнейшим случаем санации считался Банк Москвы (новое название — БМ-Банк), у которого на момент санации было около 147 млрд руб. привлеченных средств населения. Уставной капитал Банка Москвы был увеличен на 100 млрд руб., инвестором выступила группа ВТБ. Также АСВ предоставило банку заем на 295 млрд руб. В мае 2016 года банк ВТБ завершил процедуру присоединения Банка Москвы.

Банк «Траст» на момент санации в 2014 году держал 138 млрд руб. средств физических лиц. Для помощи банку АСВ выделило 99 млрд руб. за счет средств Банка России. Также АСВ оказало финансовую помощь инвестору — банку «ФК Открытие» в виде займа в размере 28 млрд руб. на срок шесть лет. При этом заем в размере 30 млрд руб., полученный банком «Траст» ранее, был погашен.

В мае 2014 года СМП Банк стал санатором трех банков — Мособлбанка, Инресбанка и Финанс Бизнес Банка, на эти цели СМП Банк получил от АСВ почти 100 млрд руб. на десять лет.

В банке «Пересвет» застряло 22,5 млрд руб. средств физических лиц. В апреле 2017 года Банк России принял решение осуществить санацию «Пересвета» с помощью механизма bail-in, конвертирующего долг кредиторов, включая держателей облигаций. Санатором был выбран подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов. Объем ​финансирования за счет кредита Центробанка составил 66,7 млрд руб., а за счет корпоративных кредиторов — 70 млрд руб.

Теги: Минфин , Бинбанк , Промсвязьбанк , "Открытие"
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