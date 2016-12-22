Минфин поддержал объединение «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка

В Минфине поддержали план объединения санируемых через ​Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) банка «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

Моисеев заявил, что после объединения банки должны выйти на IPO. «Есть идея, в целом правильная: все-таки называется Фонд консолидации банковского сектора. По идее в рамках идеологии этой консолидации остальные банки тоже должны присоединяться [к «ФК Открытие»]. Но тогда банк становится очень большой и продать стратегу очень сложно. Я считаю, что правильный выход — IPO», — цитирует его слова агентство.

Моисеев подчеркнул, что окончательное решение о присоединении и выборе базового банка для объединения остается за ЦБ как «оператором всей этой системы». «Я все-таки надеюсь, что будет один банк. Пока я исхожу из того, что они (Бинбанк и Промсвязьбанк) присоединятся к «ФК Открытие», — добавил замминистра.

Накануне экс-глава банка ВТБ24 Михаил Задорнов, возглавивший правление санируемого «Открытия», в интервью «Коммерсанту» сообщил, что одним из обсуждаемых вариантов будущего банка является присоединение к нему ​Бинбанка и Промсвязьбанка.

Решение о санации «Открытия» было принято ЦБ в августе. При этом санация впервые была начата по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный Центробанку. 11 декабря банк «Открытие» перешел в собственность Центробанка. 22 декабря Михаил Задорнов возглавил правление финансовой организации.