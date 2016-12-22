ЦБ стал владельцем банка «ФК Открытие»

Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций банка «ФК Открытие». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЦБ.

«Действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО Банк «ФК Открытие», предусматривающих приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций банка на сумму 456,2 млрд руб.», — сообщается на сайте регулятора.

ЦБ 7 декабря сообщил о докапитализации банка «ФК Открытие» на 456,2 млрд руб. Регулятор отметил, что эти средства пойдут на покрытие отрицательной разницы между стоимостью активов кредитной организации и ее обязательствами на 189,1 млрд руб. Из них 182 млрд руб. будут выделены на формирование нового капитала банка.

Также «ФК Открытие» предоставит финансовую помощь страховой компании «Росгосстрах» на 42,2 млрд руб. и негосударственным пенсионным фондам в размере 42,9 млрд руб., которые входят в группу «ФК Открытие».

В октябре зампред Банка России Василий Поздышев сообщал, что на оздоровление «ФК Открытие» потребуется около 450 млрд руб. ЦБ в августе сообщил о санации «ФК Открытие». Тогда же в кредитной организации начала работать временная администрация Центробанка. Оздоровление банка решили проводить через Фонд консолидации банковского сектора, который стал ответственным инвестором «ФК Открытие».

Такая же схема были применена в отношении Бинбанка, процедура санации этой кредитной организации началась в сентябре. По словам Поздышева, для оздоровления Бинбанка потребуется около 350–370 млрд руб. В Банке России отмечали, что в дальнейшем два банка могут объединить и продать на бирже.