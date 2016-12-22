Экс-президент ВТБ24 стал председателем правления «Открытия»

Вместе с Михаилом Задорновым в правление организации пришли и другие бывшие сотрудники ВТБ24

Михаил Задорнов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Наблюдательный совет банка «ФК Открытие» избрал председателем правления кредитной организации Михаила Задорнова, он начнет работу в этой должности с 1 января 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, поступившем в РБК.

В правление также вошли ​и другие бывшие сотрудники ВТБ24: глава департамента розничного бизнеса Вениамин Полянцев, глава департамента обслуживания клиентов малого бизнеса Надия Черкасова, член правления Александр Соколов и руководитель департамента банковских и информационных технологий Сергей Русанов. До вступления в должность Задорнова врио предправления будет Соколов.

Задорнов связал формирование правления банка с тем, что организация прошла «два важнейших этапа санации по новой схеме, через Фонд консолидации банковского сектора» — оценку баланса и докапитализацию.

Задорнов отметил, что в ходе первого этапа капитал банка был уменьшен до одного рубля, а все доли бывших акционеров — субординированные кредиты и средства АСВ — списаны. Итогом второго этапа стало увеличение капитала банка «до уровня, позволяющего соблюдать все нормативы на 1 января 2018 года».

«Чем быстрее проходят эти процедуры, тем лучше сохраняется существующий бизнес, тем быстрее банк перейдет к нормальной бизнес-работе», — заметил Задорнов. Задачами нового правления Задорнов назвал «формирование новой организационной структуры и кадровое укрепление банка», подготовка бизнес-плана и бизнес-модели. ​

Накануне, 21 декабря, был утвержден новый наблюдательный совет «ФК Открытие», в который помимо Задорнова вошли зампредседателя набсовета Московской биржи Андрей Голиков, председатель правления банка UBS в России Елена Титова, член совета директоров ЕБРР Денис Морозов, заместитель министра финансов Алексей Моисеев, первый зампред Банка России Ксения Юдаева, советник председателя ЦБ Алексей Симановский.

В Центробанке пояснили РБК, что при формировании «исходили из того, чтобы совет директоров был ориентирован на скорейшую приватизацию банка», поэтому акционера в лице ЦБ представляют только Юдаева и Симановский. Их деятельность в банке России «не связана с надзором в банковском секторе, что гарантирует отсутствие конфликта интересов при принятии решений».

В середине ноября РБК сообщал, что наблюдательный совет ВТБ24 досрочно прекратит полномочия Задорнова до Нового года. В банке это объяснили присоединением ВТБ24 к ВТБ.

О планах перейти на работу в «Открытие» Задорнов сообщил в письме сотрудникам ВТБ еще в сентябре 2017 года. Эту информацию затем подтверждала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В конце ноября «Росгосстрах», контролируемый «ФК Открытие», полностью обновил свой состав совета директоров. Из избранного в пятницу, 22 декабря, правления «Открытия» в совет директоров страховой компании вошли Задорнов, Соколов и Полянцев.