«Роснефть» и «Система» подали в суд заявление о мировом соглашении

«Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть», АФК «Система» и ее «дочка» «Система-инвест», а также Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии подали в Арбитражный суд Башкирии заявление об утверждении мирового соглашения. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.
«Роснефть» и «Система» договорились в пятницу, 22 декабря, заключить мировое соглашение по спору о реорганизации «Башнефти», которая прошла в 2014 году. «Роснефть» требовала компенсировать башкирской компании 170,6 млрд руб. убытков. В августе Арбитражный суд удовлетворил этот иск частично, снизив сумму требований до 136,3 млрд руб., а неделю назад, 18 декабря, апелляционный суд оставил это решение без изменений. По условиям мирового соглашения «Система» должна заплатить «Башнефти» 100 млрд руб. до 30 марта 2018 года. После этого стороны обязались отозвать взаимные претензии.
Мировое соглашение предусматривает снятие ареста с активов «Системы», которые были наложены по требованию «Роснефти», сообщила АФК в понедельник. Под арестом, в частности, оказались 31,76% акций МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК).