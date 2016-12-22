В Домодедово ответили на сообщения об обнаружении крыла самолета на ВПП

В Домодедово опровергли сообщения об обнаружении на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта части крыла самолета. Об этом РБК заявили в пресс-службе аэропорта.

Об этом 26 декабря без указания источника информации на своем сайте сообщил телеканал РЕН ТВ. «Пилот самолета при выруливании на взлетную полосу заметил на ней посторонний предмет <...> Оказалось, что на ВПП находился бампер внутреннего закрылка воздушного судна типа А320», — указывалось в материале канала. Инцидент, по данным РЕН ТВ, произошел еще 24 декабря. Других подробностей о нем телеканал не привел.

«Во время движения к месту стоянки командир воздушного судна проинформировал оперативные службы аэродрома, что на поверхности рулежной дорожки находится съемный лючок», — пояснили в пресс-службе Домодедово. Этот элемент, как уточнил собеседник РБК, «используется авиатехниками во время обслуживания воздушного судна на стоянке». На штатной работе аэропорта ситуация, как добавили в пресс-службе, не сказалась.​

6 декабря в Шереметьево за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился прилетевший из Риги самолет авиакомпании Airbaltic. В результате происшествия никто не пострадал, однако взлетная полоса, на которой произошел инцидент, в течение по меньшей мере полутора часов (с 16:20 до 18:00 мск) был​а закрыта.