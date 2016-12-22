Угрожавшего взрывом в Домодедово мужчину доставили в полицию

Мужчина, заявивший на входе в аэропорт Домодедово о наличии у него бомбы доставлен в полицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Злоумышленник доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении в отношении данного гражданина уголовного дела», — рассказала руководитель пресс-службы Елена Бабанова.



По данным источника в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении мужчины может быть возбуждено по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Инцидент в московском аэропорту Домодедово произошел в ночь на 4 декабря. На входе в зону для пассажиров мужчина заявил о принесенной с собой бомбе. После этого он был задержан полицией, зона оцеплена. В ходе досмотра бомба обнаружена не была. В администрации аэропорта предположили, что поступок мужчина совершил из хулиганских побуждений в состоянии алкогольного опьянения.