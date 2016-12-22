«Аэроэкспресс» заменит все поезда до Внуково и Домодедово на двухэтажные

До конца 2017 года в системе железнодорожного сообщения со столичными аэропортами «Аэроэкспресс» все поезда на Домодедовском и Внуковском направлениях будут заменены на двухэтажные, говорится в сообщении компании, которое поступило в РБК.
Первый двухэтажный поезд был запущен с Киевского вокзала до аэропорта Внуково 27 октября, а с Павелецкого вокзала до аэропорта Домодедово — 22 ноября. До конца года на маршруте Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово планируется ввести в эксплуатацию семь двухэтажных составов.
Двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» позволят перевозить на 20–25% больше пассажиров, говорится в сообщении перевозчика.
Как уточнил представитель компании, в Шереметьево двухэтажные поезда пускать не планируется.
Контракт со Stadler Rail Group на поставку 25 двухэтажных поездов (118 вагонов) на сумму €380 млн «Аэроэкспресс» заключил еще в феврале 2014 года. В 2016 году количество вагонов сократили до 62 (11 поездов), их стоимость оценивалась в €183,9 млн. В августе 2017 года двухэтажные поезда прошли сертификацию в России. По итогам 2016 года пассажиропоток «Аэроэкспресса» снизился по сравнению с 2015-м на 10,6%, до 11,6 млн человек.