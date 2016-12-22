В Челябинской области задержали подозреваемого в нападении на судью

В Челябинской области правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении с ножом на мирового судью. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Нападение было совершено в городе Еманжелинске 19 декабря. Вечером мужчина напал на улице на судью и нанес ей несколько ножевых ранений. Женщина была госпитализирована.
В региональном управлении СКР отметили, что подозреваемый был задержан «по горячим следам». Им оказался 39-летний местный житель, ранее судимый за разбойное нападение. «По версии следствия, в указанный день подозреваемый напал на потерпевшую, но она оказала ему активное сопротивление и смогла убежать от нападавшего. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания в совершении преступления», — сообщили в ведомстве.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК РФ (насильственные действия в связи с осуществлением правосудия). Максимальный срок наказания по этой статье достигает 10 лет.