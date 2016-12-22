В Челябинской области неизвестный ранил ножом судью

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту нападения на мирового судью в городе Еманжелинске, сообщает пресс-служба регионального управления СК. Сотрудники правоохранительных органов ищут неизвестного, напавшего 19 декабря с ножом на судью.

«Вечером 19 декабря около одного из домов по улице Северной города Еманжелинска неизвестный нанес несколько ударов руками и ножевое ранение мировому судье судебного участка. Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело… [по статье] «Насильственные действия в связи с осуществлением правосудия» УК РФ», — говорится в сообщении.

Женщина осталась жива, ее отвезли в больницу. В СК уточнили, что нападавшего помимо следователей ищут сотрудники ФСБ и МВД.

