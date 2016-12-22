Яшин рассказал о приходе полиции к своим родителям

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина в Twitter сообщил, что к его родителям пришла полиция.



По словам главы советов депутатов, сотрудники правоохранительных органов ищут его. «Я ни от кого не прячусь. Больше всего раздражает, когда родственников начинают дергать, тем более почти ночью», — написал Яшин.

В воскресенье, 24 декабря, Яшин провел встречу со своими сторонниками в Лермонтовском сквере. Всего пришли около 300 человек, сообщили в МВД. Во время встречи Яшин говорил о несменяемости власти, коррупции и проблемам в избирательных процессах. После окончания мероприятия несколько десятков человек дошли вместе с Яшиным до его дома. По словам главы совета, у его дома ранее стояли полицейские, и некоторые из них зашли внутрь подъезда.

В этот же день, в МВД сообщили, что полиция собрала материал об административном правонарушении в отношении Яшина за незаконное проведения публичного мероприятия.

В середине декабря глава совета депутатов Красносельского района Москвы заявил, что хочет провести в Лермонтовском сквере праздничное мероприятие «День свободных выборов». Мещанская межрайонная прокуратура предостерегла Яшина от организации акции, а позже Мосгорсуд запретил ее проводить.

