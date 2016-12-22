В отношении Яшина собрали материал об административном правонарушении

Полиция собрала материал об административном правонарушении в отношении главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина после того, как он встретился со своими сторонниками в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по столице.

В ведомстве подчеркнули, что ​«публичное мероприятие, проходившее 24 декабря 2017 года в Лермонтовском сквере, судом признано незаконным». В мероприятии приняли участие около 300 человек, говорится в сообщении. По мнению МВД, примерно половину из участников составляли блогеры и журналисты.

Илья Яшин провел встречу со сторонниками в Лермонтовском сквере 24 декабря. Во время своего выступления политик затронул такие темы, как несменяемость власти, коррупция, проблемы в избирательных процессах. Необходимо сделать так, чтобы «одни и те же люди не сидели по 20–30 лет во власти», говорил он.

После мероприятия несколько десятков участников дошли с Яшиным до его дома. Политик поблагодарил своих сторонников. Он также высказал мнение, что если бы не они, то его бы задержали полицейские.

Перед началом «собрания граждан» в центре столицы Илья Яшин рассказал, что к нему в дом пришли сотрудники полиции. «У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь», — сообщал он.

В середине декабря глава совета депутатов Красносельского района Москвы анонсировал праздничное мероприятие «День свободных выборов». Мещанская межрайонная прокуратура предостерегла Яшина от проведения акции, а позже Мосгорсуд запретил ее проводить на Лермонтовской площади.

Депутат заявлял о готовности рассмотреть перенос мероприятия на проспект Сахарова, а позже объявил об изменении формата акции на «собрание граждан без каких-либо согласований».​