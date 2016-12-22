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Чайка обвинил Европарламент в попытке помешать расследовать дело Браудера
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Чайка обвинил Европарламент в попытке помешать расследовать дело Браудера
Политика, 25 дек, 20:49
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Чайка обвинил Европарламент в попытке помешать расследовать дело Браудера

Генеральный прокурор России Юрий Чайка написал письмо председателю Европарламента Антонио Таяни, в котором обвинил депутатов парламента во вмешательстве во внутренние дела Кипра, где ведется расследование по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Письмо опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Чайка указал, что 17 депутатов Европарламента, как стало известно из СМИ, в октябре направили письмо президенту Кипра Никосу Анастасиадесу, в котором выразили «обеспокоенность результатами двустороннего сотрудничества российских и кипрских компетентных органов».

Депутаты в письме заявили, что Кипр оказывает правовую помощь Москве «по политически мотивированному судебному преследованию» Браудера за его участие в принятии «акта Магнитского», написал генпрокурор. По его мнению, обращение депутатов Европарламента является «политически мотивированной попыткой незако​нного воздействия на органы правосудия и другие независимые государственные органы Кипра». Депутаты, как считает Чайка, хотят «повлиять на процесс вынесения законного судебного решения».

В своем письме генпрокурор призвал Таяни «исключить оказание давления в какой бы то ни было форме на правоохранительные и судебные органы суверенных государств».

Уильяма Браудера заочно осудили в России в 2013 году за уклонение от уплаты налогов в то время, когда он занимал должность главы фонда Hermitage Capital. В 2008 году в рамках дела арестовали аудитора фонда Сергея Магнитского. Браудер заявлял, что юрист был арестован из-за того, что он раскрыл схему вывода средств из российского бюджета. В 2009 год Магнитский умер в СИЗО.

В 2012 году конгресс США принял «акт Магнитского», в рамках которого были введены санкции в отношении людей, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за смерть Магнитского.

В сентябре 2017 года Тверской районный суд Москвы начал рассматривать второе уголовное дело в отношении Браудера. Предприниматель и его партнер Иван Черкасов, согласно обвинительному заключению, уходили от налогов, а узнав о расследовании этого производства, вывели деньги со счета компании «Дальняя степь». Ущерб от их действий Федеральная налоговая служба России оценила более чем в 4 млрд руб.

Расследованием дела занимается Кипр, поскольку деньги, как предполагается, выводились в кипрские офшоры — Cerasus Investment Ltd, Apricus Investment Ltd и ООО «Оазис М».

В октябре 2017 года Россия внесла Браудера в базу Интерпола. На следующий день Браудер сообщил, что запрос от российской стороны был заблокирован. В Интерполе пояснили, что запрос был признан не соответствующим правилам организации.

24 декабря в интервью кипрской газете «Симерини» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ждет от компетентных органов Кипра непредвзятого расследования дела Браудера.

Теги: письмо , Юрий Чайка , Европарламент , Уильям Браудер
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