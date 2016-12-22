Лавров сообщил об ожиданиях Москвы от расследования Кипром дела Браудера

Россия ждет от компетентных органов Кипра непредвзятого расследования дела основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом в интервью кипрской газете «Симерини» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Текст интервью на русском языке опубликован на сайте МИД России.

На вопрос, понимает ли Москва причины, заставившие Минюст Кипра прекратить расследование, Ларов ответил: «Прежде всего, хотел бы уточнить — мы исходим из того, что расследование по упомянутому вами делу приостановлено в соответствии с существующими в Вашей стране судебными процедурами, но не прекращено».

«После этого в ряде кипрских СМИ развернута кампания, по всей видимости, инспирированная, с целью дискредитировать взаимодействие наших стран в области оказания правовой помощи по уголовным и гражданским делам», — добавил министр. По его мнению, это выгодно самому Браудеру и поддерживающим его кругам.

Лавров подчеркнул, что стремление придать делу политическую окраску безосновательно, поскольку речь идет о совершении экономических преступлений. «Рассчитываем, что компетентные органы Республики Кипр непредвзято и добросовестно проведут судебное расследование, а виновные будут выявлены и привлечены к ответственности», — сказал Лавров.

Уильям Браудер был заочно осужден в России в 2013 году за уклонение от уплаты налогов во время пребывания на должности главы фонда Hermitage Capital (налоговые преступления совершены в 1997–2002 годах). В 2008 году аудитор фонда Сергей Магнитский был арестован в рамках заведенного дела. Браудер утверждал, что арест был связан с тем, что юрист раскрыл схему вывода средств из бюджета. В 2009 год Магнитский скончался в СИЗО.

В 2012 году конгресс США принял «акт Магнитского», в рамках которого были введены санкции против людей, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за смерть Магнитского.

В начале сентября Тверской районный суд Москвы начал рассмотрение второго уголовного дела в отношении Браудера. Согласно обвинительному заключению, бизнесмен и его партнер Иван Черкасов применили схему ухода от налогов, а узнав о расследовании этого производства правоохранительными органами, совершили вывод средств со счета компании «Дальняя степь». Ущерб от их действий Федеральная налоговая служба России позже оценила в более чем 4 млрд руб.

Дело расследуется на Кипре, так как деньги, предположительно, выводились в кипрские офшоры — Cerasus Investment Ltd, Apricus Investment Ltd, и ООО «Оазис М».

В октябре 2017 года Россия внесла Браудера в базу Интерпола. На следующий день Браудер сообщил, что запрос удален.