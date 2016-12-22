В Московской области проверят все автобусы «Мострансавто»

В Подмосковье проверят все ​автобусы «Мострансавто» в связи с наездом автобуса госпредприятия на людей в подземном переходе на западе Москвы. Об этом журналистам сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, передает «Интерфакс»

«Мы сейчас готовим проверки всех автобусов «Мостранставто». Будут проверяться причины [ДТП в Москве]», — сказал он. Министр уточнил, что все транспортные средства «проверят на предмет технической исправности и на предмет проверки водителей перед выходом на линию».

Рейсовый автобус съехал по ступенькам в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в столице днем 25 декабря. Он следовал по маршруту «Славянский бульвар» — центр «Сколково». Полиция рассматривает две версии случившегося. Как предполагают правоохранители, водитель мог не справиться с управлением, также ДТП могло произойти из-за технической неисправности.

За рулем автобуса находился 58-летний Виктор Тихонов. По его словам, транспортное средство начало движение самопроизвольно. Как утверждает Тихонов, он пытался остановить автобус, однако тормозная система не сработала.

Видео: РБК

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Власти Москвы опубликовали список погибших и пострадавших в аварии. По официальным данным, жертвами происшествия стали четыре человека, трое из которых не опознаны. Еще 11 граждан в результате ДТП ​пострадали.