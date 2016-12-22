В Московской области проверят все автобусы «Мострансавто»

«Мы сейчас готовим проверки всех автобусов «Мостранставто». Будут проверяться причины [ДТП в Москве]», — сказал он. Министр уточнил, что все транспортные средства «проверят на предмет технической исправности и на предмет проверки водителей перед выходом на линию».
Рейсовый автобус съехал по ступенькам в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в столице днем 25 декабря. Он следовал по маршруту «Славянский бульвар» — центр «Сколково». Полиция рассматривает две версии случившегося. Как предполагают правоохранители, водитель мог не справиться с управлением, также ДТП могло произойти из-за технической неисправности.
За рулем автобуса находился 58-летний Виктор Тихонов. По его словам, транспортное средство начало движение самопроизвольно. Как утверждает Тихонов, он пытался остановить автобус, однако тормозная система не сработала.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Власти Москвы опубликовали список погибших и пострадавших в аварии. По официальным данным, жертвами происшествия стали четыре человека, трое из которых не опознаны. Еще 11 граждан в результате ДТП пострадали.