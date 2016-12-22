МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве. Сообщение опубликовано на сайте столичного управления ведомства.

До 21:00 25 декабря ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с, метель и гололедица. Возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев, повреждение слабо укрепленных конструкций. На дорогах возможно ухудшение видимости. Водителей и пешеходов призывают быть предельно осторожными.

Ранее власти Москвы рассказали о самом «загруженном» дне на дорогах столицы. Согласно прогнозу Центра организации дорожного движения, максимума число машин на дорогах столицы достигнет 26 декабря.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РБК, что в новогоднюю ночь температура в Москве будет минус 1–3 градуса.