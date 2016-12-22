Пассажир рассказал о намеренном съезде водителя автобуса в переход

В автобусе, который съехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, находились пять-шесть пассажиров, никто из них не пострадал. Об этом рассказал телеканалу «Дождь» один из пассажиров попавшего в ДТП автобуса.
По его словам, на вопрос, когда автобус поедет, водитель ответил, что через 15 минут. Спустя пять минут после этого он начал движение.
«Впереди стоял автобус, выезжает на тротуар, он мог в деревья поехать, а он специально, мне так показалось, взял и в переход ударился, — сказал пассажир. — Водитель даже в шоке не был, спокойно вышел и говорит, что не справился с управлением. И ходил вокруг автобуса, даже людям не помогал», — добавил он.
Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Славянский бульвар» — центр «Сколково», съехал по ступенькам в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» по адресу: Славянский бульвар, 3, в 14:36 мск. Предварительными причинами случившегося, как сообщили РБК в столичной полиции, являются техническая неисправность транспортного средства и неспособность водителя справиться с управлением.
Очевидец ДТП Анна Буровая рассказала РБК, что автобус заехал в переход на полном ходу, не снижая скорости.
Жертвами случившегося, по версии Следственного комитета и департамента здравоохранения Москвы, стали четыре человека. МВД сообщает о пяти погибших.