Пассажир рассказал о намеренном съезде водителя автобуса в переход

В автобусе, который съехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, находились пять-шесть пассажиров, никто из них не пострадал. Об этом рассказал телеканалу «Дождь» один из пассажиров попавшего в ДТП автобуса.

​По его словам, на вопрос, когда автобус поедет, водитель ответил, что через 15 минут. Спустя пять минут после этого он начал движение.

«Впереди стоял автобус, выезжает на тротуар, он мог в деревья поехать, а он специально, мне так показалось, взял и в переход ударился, — сказал пассажир. — Водитель даже в шоке не был, спокойно вышел и говорит, что не справился с управлением. И ходил вокруг автобуса, даже людям не помогал», — добавил он.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Славянский бульвар» — центр «Сколково», съехал по ступенькам в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» по адресу: Славянский бульвар, 3, в 14:36 мск. Предварительными причинами случившегося, как сообщили РБК в столичной полиции, являются техническая неисправность транспортного средства и неспособность водителя справиться с управлением.

Очевидец ДТП Анна Буровая рассказала РБК, что автобус заехал в переход на полном ходу, не снижая скорости.

Жертвами случившегося, по версии Следственного комитета и департамента здравоохранения Москвы, стали четыре человека. МВД сообщает о пяти погибших.