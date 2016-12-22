Пострадавших при наезде автобуса в Москве госпитализировали вертолетами

В Москве четырех пострадавших в результате наезда автобуса на пешеходов около станции метро «Славянский бульвар» доставили в больницы вертолетами. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель Московского авиационного центра (МАЦ).

«В лечебные организации столицы вертолетами доставлены четверо пострадавших», — сказала собеседница агентства.

Ранее официальный представитель МАЦ Наталия Арнаут сообщила РБК, что к месту аварии вылетели три вертолета.

25 декабря автобус съехал в подземный переход и сбил пешеходов. В результате ЧП погибли пять человек.

Полиция рассматривает две основные версии произошедшего: техническая неисправность и то, что водитель не справился с управлением.

Водитель задержан. На допросе он заявил, что «хотел перепарковаться и перепутал тормоз и газ». Как заявили РБК в госпредприятии ​«Мострансавто», которому принадлежит автобус, за рулем находился 58-летний Виктор Тихонов.