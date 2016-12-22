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МЧС отчиталось о завершении работы спасателей на месте ДТП с автобусом
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МЧС отчиталось о завершении работы спасателей на месте ДТП с автобусом
Общество, 17:02
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МЧС отчиталось о завершении работы спасателей на месте ДТП с автобусом

Поисково-спасательные работы на месте ДТП с автобусом в районе станции метро «Славянский бульвар», в результате которого погибли пять человек, завершены, сообщается на сайте МЧС России.

Видео: РБК

«По состоянию на 15:40 мск поисково-спасательные работы завершены», — уточнили в ведомстве. К ликвидации происшествия были привлечены более 90 человек. В МЧС добавили, что для эвакуации людей были привлечены два вертолета Московского авиационного центра, а также машины скорой помощи.

Что известно о наезде автобуса на людей в подземном переходе в Москве

На сайте ведомства также указан телефон «горячей линии»: 8-800-775-17-17.

«Организовано оказание экстренной психологической помощи пострадавшим, а также информирование населения по сложившейся обстановке», — говорится в сообщении.

Автобус в Москве въехал в подземный переход. Фотогалерея Еще 8 фото
Фотогалерея

Рейсовый автобус въехал в пешеходный переход в Москве 25 декабря. В результате происшествия, по данным московского управления ГИБДД, погибли пять человек, еще как минимум 13 пострадали.

Автобус, который принадлежит «Мострансавто», следовал по маршруту «Сколково» — «Славянский бульвар». В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что полиция рассматривает две версии случившегося. Как предполагают правоохранители, водитель мог не справиться с управлением, также причиной ДТП могла послужить неисправность автобуса.

Видео: МЧС России

Водителя, 58-летнего Виктора Тихонова, задержали. Версия теракта не рассматривается. Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение, при этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение, указывает СК по Москве.

Теги: Москва , ДТП , Автобус , ГУ МЧС
Главное
Опубликовано видео съезда автобуса в подземный переход Общество
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