Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,46 57,99 EUR Нал. 69,43 68,70 USD Бирж. 57,96 -0,41 EUR Бирж. 68,87 -0,36 USD ЦБ. 58,20 -0,12 EUR ЦБ. 69,09 -0,03 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 13749,94 -403,07 MOEX 2105,06 +0,10% RTS 1143,94 +0,73% Brent 65,04 +0,62% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
Интернет-холдинг «Юлмарт» начал сокращать персонал
Лента новостей
ФИФА отреагировала на уход Мутко с поста главы РФС 00:01, Общество Кремлевский лифт: зачем Путин сменил полпредов и воронежского губернатора 25 дек, 23:55, Политика ГАЗ рассказал о первых выводах по ДТП на «Славянском бульваре» 25 дек, 23:39, Общество Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 25 дек, 23:36, РБК и Porsche Неудачный пуск ракеты хуситами в Сане стал причиной гибели 10 йеменцев 25 дек, 23:27, Политика В Петербурге мужчина ударил ножом водителя перевозившего детей автобуса 25 дек, 23:12, Общество Развилка для Кремля: зачем Навальному отказали в регистрации на выборах 25 дек, 22:56, Политика Путин поговорил с законодателями об иноагентах и санкциях 25 дек, 22:30, Политика Благодаря России: как произошла революция в перевозке нефти 125 лет назад 25 дек, 22:15, Shell и РБК Air Serbia заявила об отставке генерального директора 25 дек, 22:13, Бизнес РФС назвал всех соперников сборной России перед чемпионатом мира 25 дек, 21:59, Спорт Путин заявил о необходимости усовершенствовать закон о СМИ-иноагентах 25 дек, 21:40, Политика Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах 25 дек, 21:26, Политика Матвиенко увидела «дружный выдох» России после решения Путина по выборам 25 дек, 21:20, Политика По Золотому кольцу России на авто: что посмотреть в первую очередь 25 дек, 21:13, РБК и Hankook Мутко пообещал изменить лимит на иностранных футболистов через три года 25 дек, 21:12, Спорт Главе порта Усть-Луга продлили арест 25 дек, 21:05, Бизнес Чайка обвинил Европарламент в попытке помешать расследовать дело Браудера 25 дек, 20:49, Политика АЛРОСА выставила на аукцион свои газовые активы 25 дек, 20:45, Бизнес Минкомсвязь занялась перехватом звонков и СМС ради испытаний 25 дек, 20:37, Технологии и медиа Карта Рождества в Москве: катки, ледяные горки, представления 25 дек, 20:30, РБК и «Путешествие в Рождество» Депутатов переселят из Госдумы на время реконструкции 25 дек, 20:24, Политика Мутко объявил о временном уходе с поста главы РФС 25 дек, 20:20, Общество «Матч ТВ» начнет транслировать игры чемпионата Испании 25 дек, 20:10, Спорт Водитель въехавшего в людей автобуса в Москве подменял коллегу 25 дек, 20:01, Общество 15 идей подарков для коллег и бизнес-партнеров 25 дек, 20:00, РБК и Афимолл Сити В Morgan Stanley допустили падение курса биткоина до нуля 25 дек, 19:59, Деньги Пенсионный фонд обнаружил 19 млн «лакомых» для НПФ «молчунов» 25 дек, 19:53, Финансы
Интернет-холдинг «Юлмарт» начал сокращать персонал
Бизнес, 25 дек, 17:19
0
Интернет-холдинг «Юлмарт» начал сокращать персонал

Руководство интернет-холдинга «Юлмарт» сокращает персонал и число торговых точек. Об этом РБК рассказал представитель пресс-службы ретейлера. По его словам, об увольнении всех сотрудников и прекращении работы компании речи не идет. В компании сокращают более 25% штата, некоторые сотрудники будут переведены в новое юридическое лицо с 2018 года, рассказал источник РБК в компании.

Чтобы деятельность «Юлмарта» не была приостановлена, компания переходит «на те юрлица, у которых есть действующие полномочия исполнительных органов», пояснил адвокат совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина Константин Добрынин. Это связано с корпоративным конфликтом, уточнил юрист. 

«Юлмарт» в том числе оптимизирует сети, закрывая нерентабельные центры исполнения заказов, часть из них выставлена на продажу. Но «Юлмарт» открывает и новые точки меньшего формата, замечает представитель компании. 

Корпоративный конфликт в «Юлмарте» продолжается с 2016 года. В материнской компании «Юлмарта» — Ulmart Holding Limited — Костыгину через Koshigi Limited принадлежит 31,6%, его партнеру Августу Мейеру через Svoboda Corp. — 29,9%. Еще 38,5% — у фонда Donna Union Foundation, бенефициаром которого является Михаил Васинкевич. ​Васинкевич и Костыгин имели разные взгляды на будущее компании, и Васинкевич потребовал выкупа своей доли в Высоком суде Лондона.

Сейчас Костыгин находится под домашним арестом. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) 1 октября. Костыгина обвиняют в том, что он, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», договорился со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 1 млрд руб. Но, «не намереваясь исполнять условия договора», Костыгин предоставил в банк ложные сведения о состоянии «Юлмарта», считает следствие. «Несмотря на все сложности, текущий процесс урегулирования спорных вопросов вселяет оптимизм, и мы уверены, что в ближайшее время сможем устранить все разногласия, связанные с кредитом», — говорит Добрынин. По его словам, Сбербанк «понимает реальную ситуацию и пытается помочь менеджменту спасти компанию».

Теги: «Юлмарт» , Дмитрий Костыгин
Главное
Мутко объявил о временном уходе с поста главы РФС Общество
Материалы по теме
Прекращено уголовное преследование экс-гендиректора «Юлмарта» Федоринова Общество
Совладелец «Юлмарта» выделил компании деньги для расчетов с поставщиками Бизнес
Совладелец «Юлмарта» рассказал о попытке продать часть компании Сбербанку Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.