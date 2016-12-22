ЦОДД сообщил о затрудненном движении на Кутузовском проспекте из-за ДТП

Движение транспорта на Кутузовском проспекте в Москве в районе станции метро «Славянский бульвар» в обе стороны затруднено после наезда автобуса на людей, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.

Видео: РБК

«Просим водителей объезжать данный участок по ТТК [Третье транспортное кольцо], Большой Филевской улице, Мичуринскому проспекту», — говорится в сообщении. На месте ДТП в настоящий момент работают оперативные службы, добавили в ЦОДД.

О том, что рейсовый автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар» в Москве, стало известно ранее, 25 декабря. В результате аварии пострадали, по разным данным, от 10 до 15 человек. По предварительной информации, в результате ДТП погибли пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по столице.

В пресс-службе «Мострансавто» сообщили РБК, что автобус принадлежит их компании.

На место происшествия власти направили три вертолета. Также на место ДТП приехал мэр Москвы Сергей Собянин. МВД назвало две возможные причины наезда автобуса на людей. ДТП, по данным ведомства, могло произойти из-за технической неисправности или из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.